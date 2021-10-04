Дорожные службы очистили трассу Бишкек — Ош от камней, осыпи после дождя и снега. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Отмечается, что в связи с похолоданием высокогорные участки автодороги регулярно обрабатываются солью и песком от обледенения.

«На перевале Ала-Бель на 89- 90-м километрах вблизи туннеля проведены очистка и подсыпка проезжей части противоскользящими инертными материалами, а также очистка дороги от камней и осыпи. Использовано 140 тонн соли и песка. На 209- 282-м километрах от перевала Ала-Бель до въезда в ПГТ Токтогул также произведены очистка дороги и подсыпка проезжей части. Израсходовано на эти цели 20 тонн соли и 50 тонн песка», — сказали в министерстве.

Минтранс просит водителей своевременно поменять летние шины на зимние, укомплектовать автотранспорт цепями. При передвижении через перевалы быть бдительными и сохранять дистанцию между машинами в 500 метров .

Указывается, что работы по расчистке автотрассы от наледи и снежных заносов продолжаются.