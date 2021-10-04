Дорожные службы очистили трассу Бишкек — Ош от камней, осыпи после дождя и снега. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
Отмечается, что в связи с похолоданием высокогорные участки автодороги регулярно обрабатываются солью и песком от обледенения.
«На перевале Ала-Бель на 89-
Минтранс просит водителей своевременно поменять летние шины на зимние, укомплектовать автотранспорт цепями. При передвижении через перевалы быть бдительными и сохранять дистанцию между машинами в
Указывается, что работы по расчистке автотрассы от наледи и снежных заносов продолжаются.