Экономика

На перевале Тоо-Ашуу асфальтируют обе стороны тоннеля

Работы по благоустройству территории вокруг тоннеля имени Кусеина Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу продолжаются. Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, на северной стороне тоннеля полностью завершена укладка первого слоя асфальта. На южной дорожные работы ведутся в активном режиме.

Минтранса
Фото Минтранса. На трассе Бишкек — Ош асфальтируют обе стороны тоннеля на перевале Тоо-Ашуу

Кроме того, в планах обустройство на въездах к тоннелю парковочных мест для автомобилей, зон отдыха и площадок для фотографирования. Также для удобства путешественников предусмотрено строительство современных туалетов.

По данным Минтранса, эти меры направлены на повышение безопасности и комфорта передвижения по стратегически важной автотрассе Бишкек — Ош.
