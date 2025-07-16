Дома дорожников, расположенных на перевале Ала-Бель, отремонтируют

Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев совершил рабочую поездку на перевал Ала-Бель и на месте ознакомился с состоянием домов, в которых проживают работники дорожно эксплуатационных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

Отмечается, что поручено в кратчайшие сроки провести ремонт семи домов, расположенных на участке от перевала до Чычканского ущелья. В этих домах дорожники проживают на постоянной основе в осенне-зимний период для обеспечения бесперебойного движения на трассе.

На видеокадрах видно, в каком плачевном состоянии сейчас находятся эти постройки.