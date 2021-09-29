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Общество

Директор ОшТВ подал в отставку. На его место назначен Маратбек Акимбек уулу

Директор телеканала ОшТВ Керимбек Калыкулов подал в отставку. Об этом 24.kg сообщил он сам.

«Я написал заявление об уходе по собственному желанию. Решил в другом месте поработать. Но пока не знаю где. Но это будет в сфере СМИ», — сказал Керимбек Калыкулов.

Как сообщает телеканал, на должность директора ОшТВ назначен Маратбек Акимбек уулу. Соответствующее распоряжение подписал председатель ФУГИ. Нового руководителя сегодня представили коллективу.

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Фото Facebook. Маратбек Акимбек уулу назначен директором ОшТВ

Свою журналистскую карьеру Маратбек Акимбек уулу начал на ОшТВ. После работал на телеканалах «Ош Пирим», «ТМG», «7-й канал». В последнее время был региональным корреспондентом радио «Азаттык» в Оше.

Отметим, телеканал ОшТВ ведет вещание с 1991 года. Это первый частный телеканал Кыргызстана. С 2014-го — государственный. Компания передана в собственность государства через конфискацию имущества от создателя телекомпании. Судебные процессы по поводу изменения собственников и национализации были проведены после беспорядков на юге 2010 года. Сейчас телекомпания является государственной собственностью и управляется Фондом по управлению государственным имуществом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208729/
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