Директор ОшТВ подал в отставку. На его место назначен Маратбек Акимбек уулу

Директор телеканала ОшТВ Керимбек Калыкулов подал в отставку. Об этом 24.kg сообщил он сам.

«Я написал заявление об уходе по собственному желанию. Решил в другом месте поработать. Но пока не знаю где. Но это будет в сфере СМИ», — сказал Керимбек Калыкулов.

Как сообщает телеканал, на должность директора ОшТВ назначен Маратбек Акимбек уулу. Соответствующее распоряжение подписал председатель ФУГИ. Нового руководителя сегодня представили коллективу.

Фото Facebook. Маратбек Акимбек уулу назначен директором ОшТВ

Свою журналистскую карьеру Маратбек Акимбек уулу начал на ОшТВ. После работал на телеканалах «Ош Пирим», «ТМG», «7-й канал». В последнее время был региональным корреспондентом радио «Азаттык» в Оше.

Отметим, телеканал ОшТВ ведет вещание с 1991 года. Это первый частный телеканал Кыргызстана. С 2014-го — государственный. Компания передана в собственность государства через конфискацию имущества от создателя телекомпании. Судебные процессы по поводу изменения собственников и национализации были проведены после беспорядков на юге 2010 года. Сейчас телекомпания является государственной собственностью и управляется Фондом по управлению государственным имуществом.