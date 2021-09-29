Тренеры спорткомплекса «Дельфин» заявили о коррупции. Обратились к властям

Коллектив тренеров спорткомплекса «Дельфин» заявляет о коррупции в спортивной школе. Об этом ее сотрудники сообщили 24.kg.

По их словам, они направили обращение в администрацию президента, Генпрокуратуру, ГКНБ, Счетную палату и председателю Бишкекского городского кенеша.

«В нем изложены факты устойчивых коррупционных схем в нашей спортивной школе и факты нарушения закона. Просим органы, чтобы в заведении провели тщательную и честную проверку финансовой деятельности с марта 2018 года по август 2021-го. Мы простые тренеры, у нас нет покровителей, которые могут пролоббировать обращение к госорганам», — говорится в сообщении.

В школе регулярно проводят тендеры на ремонт, средства обналичиваются через выигравшую компанию. В результате ремонт делают по завышенным ценам родственники директора. Из обращения к властям

В нем подчеркивается, что предпочтение на зарубежные поездки дается двум детям директора комплекса, остальные, включая детей с ОВЗ, практически не выезжают на международные соревнования. Отмечается также, что квалификация многих методистов и бухгалтеров спортивной школы не соответствует их должностям, они не имеют профильного образования.

Помимо этого, представители спорткомплекса уверяют, что по уставу директор школы назначается каждые четыре года, но Кенжебек Абдурахманов находится на этой должности пятый год.

«Он отказывается подписывать ведомость на зарплату. Кенжебек Абдурахманов также очень просил нас не отправлять в СМИ наше обращение, обещал, что уйдет с должности. Но, так как дело не сдвинулось с мертвой точки, мы решили обратиться к вам и просим помочь», — заключили тренеры.

Комментируя ситуацию 24.kg, директор «Дельфина» Кенжебек Абдурахманов отметил, что вышеуказанные заявления — личные обиды нескольких человек.

«Сами тренеры знают все прекрасно о международных поездках детей, просто сводят личные счеты. На меня написали жалобу лишь пять человек, а всего в коллективе их 35. Как директор, я ни с кем не ругался. Правда, был случай, когда девочка тонула у нас, но у нее была эпилепсия — залезла в прохладную воду, начался приступ. Но приехала скорая, оказали помощь, через 30 минут ребенок ушел домой сам. Отдельные тренеры говорят, что предпочтение дается моим детям. Да, они ездили в другие страны на соревнования, но за свой счет», — поясняет он.

На каждую претензию могу ответить четко и по факту. Я уже написал заявление об увольнении, но в мэрии его не принимают и просят выйти на работу. Кенжебек Абдурахманов

По обращению тренеров началась проверка.