12:05
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Общество

Скотобойни, кафе, гипермаркеты будут проверять на соблюдение санитарных норм

На объекты общественного питания, нарушившие санитарные нормы, будут наложены штрафы от 1 тысячи до 30 тысяч сомов. Об этом на пресс-конференции заявил директор государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Минсельхозе Алмаз Шаршенбеков.

По его словам, повторные нарушения могут привести к закрытию субъектов предпринимательства.

«С 15 сентября сняли ограничения на проведение проверок в скотобойнях, кафе, гипермаркетах и так далее. Те субъекты, которые не соответствуют установленным ветеринарно-санитарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям, будут оштрафованы от 1 тысячи до 30 тысяч сомов», — сказал Алмаз Шаршенбеков.

Он отметил, что также в новую норму включаются поощрения для инспекторов, которые проводят проверки. «25 процентов от наложенного штрафа будет перечислено на зарплату инспектора, который производил проверку. Это стимулирует работника, а также сократит коррупционные элементы», — подчеркнул Алмаз Шаршенбеков.

Помимо этого, он добавил, что прежде чем покупать какой-либо продукт, каждый гражданин должен поинтересоваться его производителем и сроком изготовления.

«Например, возьмем мясо. Прежде чем его купить, мы должны спросить, откуда оно, проверено ли лабораторией, проходило ли ветеринарно-санитарную экспертизу, попросить заключение лаборатории. При наличии перечисленных документов мясо можно покупать», — заключил директор государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Минсельхозе Алмаз Шаршенбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208668/
просмотров: 244
Версия для печати
Популярные новости
Эльдар Сайфутдинов: У&nbsp;кыргызстанцев сильно развито чувство локтя Эльдар Сайфутдинов: У кыргызстанцев сильно развито чувство локтя
Талибы перебросили тысячи военнослужащих на&nbsp;границу с&nbsp;Таджикистаном Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном
Таджикистан направил в&nbsp;Кыргызстан письмо с&nbsp;просьбой открыть границы Таджикистан направил в Кыргызстан письмо с просьбой открыть границы
В&nbsp;Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут &#8470;&nbsp;9. Схема В Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут № 9. Схема
Бизнес
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
Введение повышающих коэффициентов в&nbsp;тарифах на&nbsp;свет&nbsp;&mdash; нарушение закона Введение повышающих коэффициентов в тарифах на свет — нарушение закона
Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в&nbsp;Нарынской области Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в Нарынской области
Никотин вызывает рак, считает обыватель. А&nbsp;что говорят ученые и&nbsp;эксперты Никотин вызывает рак, считает обыватель. А что говорят ученые и эксперты
29 сентября, среда
12:00
Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами...
11:52
Толкунбек Абдыгулов просит Жогорку Кенеш принять его добровольную отставку
11:39
Атаку на главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова устроили мошенники — депутат
11:36
Стала известна причина отставки главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова
11:34
В Кыргызстане хотят использовать потенциал мигрантов для развития страны