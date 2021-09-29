Скотобойни, кафе, гипермаркеты будут проверять на соблюдение санитарных норм

На объекты общественного питания, нарушившие санитарные нормы, будут наложены штрафы от 1 тысячи до 30 тысяч сомов. Об этом на пресс-конференции заявил директор государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Минсельхозе Алмаз Шаршенбеков.

По его словам, повторные нарушения могут привести к закрытию субъектов предпринимательства.

«С 15 сентября сняли ограничения на проведение проверок в скотобойнях, кафе, гипермаркетах и так далее. Те субъекты, которые не соответствуют установленным ветеринарно-санитарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям, будут оштрафованы от 1 тысячи до 30 тысяч сомов», — сказал Алмаз Шаршенбеков.

Он отметил, что также в новую норму включаются поощрения для инспекторов, которые проводят проверки. «25 процентов от наложенного штрафа будет перечислено на зарплату инспектора, который производил проверку. Это стимулирует работника, а также сократит коррупционные элементы», — подчеркнул Алмаз Шаршенбеков.

Помимо этого, он добавил, что прежде чем покупать какой-либо продукт, каждый гражданин должен поинтересоваться его производителем и сроком изготовления.

«Например, возьмем мясо. Прежде чем его купить, мы должны спросить, откуда оно, проверено ли лабораторией, проходило ли ветеринарно-санитарную экспертизу, попросить заключение лаборатории. При наличии перечисленных документов мясо можно покупать», — заключил директор государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Минсельхозе Алмаз Шаршенбеков.