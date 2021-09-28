В Бишкеке 28 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День уменьшился до 11 часов 54 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Мичурина, Турусбекова, Куренкеева, Фрунзе, Уметалиева, Журнальной, Кудрука, Акиева, Атбашинской, Ганди, Васильева, Шевченко, Тоголока Молдо, Ананьева, Тимирязева, проспекта Жибек Жолу, переулок Тюпский, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бар-Булак, Гул-Ордо, Каркыра, Бугу-Эне, Биримдик, Арпа), село Чон-Арык (улицы Ямбургская, Кожобергенова, Луговая, Мусулманкулова);

9.00-17.00 — улица Московская, 185, отрезок улицы Каракульской, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Алты-Тутун, Кара-Кужур, Ак-Тан, Чортекова);

9.30-18.30 — улицы Токтоналиева, 82, Ибраева, 69-71, отрезок улицы Дачной, жилмассив «Эне-Сай» (улица Эне-Сай, 15).

У кого намечается той

Алимардон Шукуров

Родился 28 сентября 1999 года. Член национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

Всемирный день борьбы против бешенства

Всемирный день борьбы против бешенства учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и ежегодно отмечается с 2007-го.

Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

По данным Альянса по контролю бешенства, ежегодно в мире умирает от бешенства 55 тысяч человек (примерно один человек каждые 10 минут).

Международный день безопасных абортов

В 1990 году женщины стран Латинской Америки и Карибского бассейна запустили «Кампанию 28 сентября», направленную на декриминализацию абортов. В 2011-м это начинание поддержала Женская всемирная сеть за репродуктивные права, и 28 сентября стали отмечать на международном уровне.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире проводится около 22 миллионов небезопасных абортов, а около 47 тысяч женщин умирают от осложнений, вызванных опасными способами прерывания беременности. Международный день всеобщего доступа к информации Дата учреждена ЮНЕСКО в 2015 году. Придерживаясь принципов Программы устойчивого развития общества, рассчитанной до 2030-го, в ЮНЕСКО обратили внимание на важность такого принципа и столпа демократических основ современного общества, как доступность информации для общественности. Этот принцип провозглашен еще во Всеобщей декларации прав человека, статья 19 которой четко гласит, что человек обладает правом и свободой искать, получать и распространять информацию.

Открыт первый в мире ломбард

Первый в мире ломбард в том виде, в котором он существует и работает по настоящее время, открылся 28 сентября 1618 года в бельгийском Брюсселе под маркой Дома Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети ссуднозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства.

История развития и современное состояние этой отрасли в мире показывают, что ломбарды имеют большие перспективы и играют немаловажную роль в экономике любой страны.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Калый Молдобасанов

Родился 28 сентября 1929 года в селе Терек. Кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель, народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).

С 12 лет выступал как артист в оркестре кыргызских народных инструментов под руководством Петра Шубина в Кыргызской филармонии.

Являлся главным дирижером и художественным руководителем Кыргызского театра оперы и балета, ректором Кыргызского государственного института искусств, председателем правления Союза композиторов КР. Несколько раз избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР и СССР.

Соавтор (с Насыром Давлесовым) музыки Государственного гимна независимого Кыргызстана.

Автор симфонических, вокально-симфонических, камерных сочинений, балетов (в том числе «Куйручук», «Материнское поле», «Сказ о манкурте»).

Широко известен и почитаем не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Яркая самобытная музыка композитора звучала со сцен оперных театров Европы, Азии, Америки.

Умер в 2006-м.

Саламат Садыкова

Родилась 28 сентября 1956 года. Певица, народная артистка Кыргызской Республики, заслуженная артистка Казахстана.

В 1988 году она приняла участие в республиканском фестивале «Тогуз кайрык» и удостоилась высших оценок жюри. Саламат Садыкову пригласили в качестве солистки в ансамбль «Камбаркан» при Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

В ее репертуаре около 300 песен.

Песню «Туулган жер» («Родная земля») в исполнении Саламат Садыковой в начале 1990-х хотели сделать гимном Кыргызстана, однако идею не поддержали.

Саламат Садыкова известна не только в Кыргызстане. Она побывала с концертами в России, Испании, Омане, Украине, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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