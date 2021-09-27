В Кара-Суйском районе дети-сироты получили земельные участки

Трое несовершеннолетних сирот в Жоошском айыл окмоту Кара-Суйского района получили земельные участки площадью по 6 соток каждому для строительства жилья. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По ее данным, согласно законодательству, вне очереди жилье или земельные участки предоставляются детям-сиротам, а также несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей.

В целях защиты прав детей-сирот, не имеющих жилья, прокуратурой Ошской области на имя главы Жоошского айыл окмоту внесено предписание.

На основании акта прокурорского реагирования постановлениями айыл окмоту несовершеннолетним выделены земельные участки и соответствующие правоудостоверяющие документы на них.