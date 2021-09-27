COVID-19 в мире. Заразились более 231,8 миллиона, умерли более 4,7 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 256 тысяч 361 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 231 миллион 820 тысяч 802 человека. Больше всего зараженных в США (42 миллиона 931 тысяча 354), Индии (33 миллиона 652 тысячи 745), Бразилии (21 миллион 351 тысяча 972), Франции (7 миллионов 85 тысяч 607), Великобритании (7 миллионов 700 тысяч 358), России (7 миллионов 313 тысяч 112), Турции (7 миллионов 39 тысяч 370), Аргентине (5 миллионов 250 тысяч 402), Иране (5 миллионов 533 тысячи 520), Колумбии (4 миллиона 951 тысяча 675), Испании (4 миллиона 946 тысяч 601), Италии (4 миллиона 660 тысяч 314) и Германии (4 миллиона 204 тысячи 300).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 718 тысяч 849. За трое суток показатель вырос на 29 тысяч 206 человек. В том числе в США всего скончались 688 тысяч 32 человека, Бразилии — 594 тысячи 443, Индии — 446 тысяч 918, Мексике — 275 тысяч 450, России — 200 тысяч 245, Великобритании — 136 тысяч 529 и Италии — 130 тысяч 697.

В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 317 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 954 тысячи 295, Узбекистане — 172 тысячи 90, Таджикистане — 17 тысяч 484.