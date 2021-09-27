Вандализм на кладбище в городе Ош. Милиция проводит проверку

В Оше в 2021 году в ЕРПП зарегистрирован один факт вандализма на кладбище. Об этом 24.kg сообщили в УВД города.

Уточняется, что сейчас милиция проводит проверку по информации об очередных фактах воровства с могил.

«Гражданка Дарья Лыгузова обратилась с заявлением в милицию. По этому факту ведется следствие, проверяются пункты приема металла. В ближайшее время это преступление будет раскрыто», — сообщили в УВД.

Напомним, ранее жительница города Дарья Лыгузова сообщала, что на городском кладбище Оша неизвестные воруют с могил ограды и сдают их в металлолом.