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Общество

Вандализм на кладбище в городе Ош. Милиция проводит проверку

В Оше в 2021 году в ЕРПП зарегистрирован один факт вандализма на кладбище. Об этом 24.kg сообщили в УВД города.

Уточняется, что сейчас милиция проводит проверку по информации об очередных фактах воровства с могил.

«Гражданка Дарья Лыгузова обратилась с заявлением в милицию. По этому факту ведется следствие, проверяются пункты приема металла. В ближайшее время это преступление будет раскрыто», — сообщили в УВД.

Напомним, ранее жительница города Дарья Лыгузова сообщала, что на городском кладбище Оша неизвестные воруют с могил ограды и сдают их в металлолом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208390/
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