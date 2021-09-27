В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 325 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 844 человека, в больницах — 491. В том числе 36 человек — в крайне тяжелом состоянии, 149 — в тяжелом. Состояние 305 больных (или 61,2 процента) оценивают как средней тяжести, один пациент находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 64 человека, из них в Бишкеке — 35, Чуйской области — 15, Ошской — 1, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 4, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 4.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 172 тысячи 912 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.