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Общество

Фестиваль этносов мира. Кыргызстанцев и туристов приглашают в этнодеревню

В рамках фестиваля эпосов народов мира на территории перед Национальной филармонией имени Токтогула Сатылганова открылась этнодеревня. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила главный координатор фестиваля и завотделом международных связей национальной академии Манаса и Чингиза Айтматова Дамира Алышбаева.

По ее словам, на фестиваль эпосов мира приехали представители более 20 стран. Сейчас проходит международный научно-практический симпозиум. Ученые обсуждают проблемы сохранения и продвижения эпического наследия.

«Вчера мы уже установили юрту мира и открыли этнодеревню «Кыргыз кочу». Установленные на ее территории юрты будут бороться за право стать лучшими. Кроме того, пройдет конкурс на лучшие костюмы. Раньше мы проводили только конкурс манасчи. Новизна этого фестиваля в том, что решено провести именно конкурс семетейчи. Уже поступило более 30 заявок. Этнодеревня начала свою жизнь. Мы приглашаем всех кыргызстанцев, туристов и гостей посетить ее, посмотреть концерт участников фестиваля», — рассказала Дамира Алышбаева.

«Кроме того, в эти выходные с участием президента мы открываем национальный театр «Манас». Это важное событие. На его базе можно будет проводить много мероприятий. В субботу состоится гала-концерт, который продлится до 24.00», — рассказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208214/
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