США открывают с ноября границы для вакцинированных иностранцев. Из каких стран?

Соединенные Штаты в начале ноября откроют границы для вакцинированных авиапассажиров из Китая, Индии, Великобритании и многих европейских стран, передает «Голос Америки» со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Джеффа Зинтса.

По его словам, в рамках новой системы правил Белый дом планирует разрешить въезд не американским гражданам из государств, для которых границы США были закрыты с начала 2020 года.

Представители властей также сообщают, что требования по предъявлению сертификата о вакцинации будут предусматривать некоторые исключения.

В настоящее время въезд в США запрещен большинству граждан других стран, которые в течение предшествующих 14 дней находились в Великобритании, 26 государствах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии.