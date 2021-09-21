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Общество
Сюжет: Семейное насилие

В Кыргызстане на 30 процентов увеличилось количество фактов семейного насилия

В Кыргызстане на 30 процентов увеличилось количество фактов семейного насилия. С начала года зарегистрировано 7 тысяч 665 фактов семейного насилия. Это на 30 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает МВД. 

По официальным данным, ежегодно с 2012 по 2015 год регистрировалось от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи случаев, в 2016-2018 годах показатели были не ниже 7 тысяч. При этом около 90 процентов дел не доходят до суда.

По сведениям Генеральной прокуратуры, в 2019-м было зарегистрировано 6 тысяч 145 фактов семейного насилия, в 90 процентах случаев жертвами становятся женщины. В 2020 году во время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции количество фактов семейного насилия увеличилось на 62 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207840/
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