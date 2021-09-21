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Общество

Цифра дня. С начала года зарегистрировали 7 тысяч 665 случаев семейного насилия

В Кыргызстане с начала года органы внутренних дел зарегистрировали 7 тысяч 665 случаев семейного насилия. Об этом накануне на круглом столе по вопросу совершенствования законодательства сообщила заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова.

По ее словам, это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Жылдыз Бакашова напомнила, что ранее в стране был принят Закон «О социально-правовой защите от насилия в семье», а также ряд других нормативных правовых актов. «Мы признали семейное насилие опасным и недопустимым явлением, с которым должны бороться соответствующие государственные органы, органы местной власти и общественность. Однако, несмотря на внушительную законодательную базу, из года в год количество случаев семейного насилия не уменьшается. Это значит, что закон на местах работает не в полную силу», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207802/
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