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Общество

В Минобразования опровергли возбуждение уголовного дела на главу ведомства

«Информация о возбуждении уголовного дела на министра образования и науки Болотбека Купешева не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, ведомство требует опровержения от СМИ данной информации в соответствии с законодательством страны, как не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство министра. Кроме того, МОиН «рекомендует редакции воздержаться от обнародования заведомо ложной информации».

Ранее в одном из СМИ появилась информация о возбуждении ГКНБ уголовного дела на министра образования и науки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207800/
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