В Минобразования опровергли возбуждение уголовного дела на главу ведомства

«Информация о возбуждении уголовного дела на министра образования и науки Болотбека Купешева не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, ведомство требует опровержения от СМИ данной информации в соответствии с законодательством страны, как не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство министра. Кроме того, МОиН «рекомендует редакции воздержаться от обнародования заведомо ложной информации».

Ранее в одном из СМИ появилась информация о возбуждении ГКНБ уголовного дела на министра образования и науки.