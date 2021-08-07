13:31
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Общество

Обязательные школьные взносы. Минобразования создаст рабочую группу

Министерство образования и науки создаст рабочую группу для решения проблемы школьных взносов, которая на протяжении многих лет вызывает противоречивые взгляды в обществе и недовольство родителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в состав рабочей группы войдут сотрудники министерства, родители и представители гражданского общества. Рабочая группа внимательно изучит правовые, финансовые, социальные и другие аспекты и предложит пути решения данной проблемы.

Читайте по теме
Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос

Напомним, ранее министр образования и науки Болотбек Купешев заявил на пресс-конференции, что ведомство прорабатывает возможность внедрения механизма сооплаты в школах.

«Мы предлагаем, чтобы для поддержания учебных заведений (здания, материально-техническая база) родительское сообщество делало взносы. Но они будут фиксированными и раз в год. Мы будем этот вопрос обсуждать с родителями», — сказал он.

Пока нет точного размера сооплаты, потому что вопрос только на стадии обсуждения. «Возможно, в городе ученик будет вносить 1 тысячу сомов, в селах — 800 сомов», — пояснил Болотбек Купешев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203398/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Большинство читателей 24.kg против обязательных взносов в школах
Обязательные школьные взносы узаконят рэкет в отношении учащихся
Ректоров вузов должен назначать президент. Минобразования поддерживает
В школах Кыргызстана могут ввести сооплату
Если COVID-19 отступит. Министр образования о новом учебном годе офлайн
Хотят познакомиться с министром. Депутаты возмущены, что их игнорируют чиновники
В Кыргызстане 245 школ — аварийные
Большую часть инвестиций Минобразования направит на решение проблем в селах
Этика, эстетика. Какие предметы еще внедрят в школах, рассказали Садыру Жапарову
В 65 образовательных организациях Кыргызстана преподается корейский язык
Популярные новости
Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с&nbsp;медалью Айсулуу Тыныбековой Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой
Сыновья Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева позавтракали с&nbsp;Нурмагомедовым Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в&nbsp;вопросах сервиса для туристов Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопросах сервиса для туристов
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
7 августа, суббота
13:17
Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоня...
13:00
Рост цен на ГСМ. Несколько лайфхаков, как сэкономить топливо
12:41
Обязательные школьные взносы. Минобразования создаст рабочую группу
12:22
Внимание, розыск! В селе Юрьевка пропала 11-летняя Зейнеп Кадырова
12:15
Кыргызстанка пыталась вылететь в Турцию по чужому паспорту