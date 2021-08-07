Обязательные школьные взносы. Минобразования создаст рабочую группу

Министерство образования и науки создаст рабочую группу для решения проблемы школьных взносов, которая на протяжении многих лет вызывает противоречивые взгляды в обществе и недовольство родителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в состав рабочей группы войдут сотрудники министерства, родители и представители гражданского общества. Рабочая группа внимательно изучит правовые, финансовые, социальные и другие аспекты и предложит пути решения данной проблемы.

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Напомним, ранее министр образования и науки Болотбек Купешев заявил на пресс-конференции, что ведомство прорабатывает возможность внедрения механизма сооплаты в школах.

«Мы предлагаем, чтобы для поддержания учебных заведений (здания, материально-техническая база) родительское сообщество делало взносы. Но они будут фиксированными и раз в год. Мы будем этот вопрос обсуждать с родителями», — сказал он.

Пока нет точного размера сооплаты, потому что вопрос только на стадии обсуждения. «Возможно, в городе ученик будет вносить 1 тысячу сомов, в селах — 800 сомов», — пояснил Болотбек Купешев.