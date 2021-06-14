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Общество

Большую часть инвестиций Минобразования направит на решение проблем в селах

Министерство образования и науки пересмотрит инвестиции в систему образования и большую их часть перенаправит на решение проблем образовательных организаций в сельской местности. Об этом во время встречи с педагогическим коллективом в школах Суусамырской долины Жайылского района Чуйской области заявил глава ведомства Болотбек Купешев, сообщила пресс-служба МОиН.

По ее данным, министр с середины мая посещает регионы страны, чтобы ознакомиться с состоянием учебных заведений республики, встретиться с педагогическими коллективами, определить первоочередные задачи для министерства.

«На встречах директора школ пожаловались на отсутствие в школах компьютеров и учителей английского языка, попросили побыстрее решить эти вопросы», — отметили в ведомстве.

Болотбек Купешев пообещал сделать это до начала нового учебного года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197585/
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