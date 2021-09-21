Жибек Каракеева покидает должность пресс-секретаря МП «Тазалык». Информацию она подтвердила 24.kg.

Отмечается, что приказ об увольнении еще не подписан.

Вчера уволили главу «Тазалыка» Рыспека Сарпашева.

Отметим, что Жибек Каракеева проработала в должности пресс-секретаря муниципального предприятия несколько лет. Бишкекчане полюбили ее за профессионализм и оперативное решение городских проблем. Жибек Каракееву называли самым лучшим пресс-секретарем и рекомендовали ее коллегам брать пример, как надо исполнять свои обязанности.