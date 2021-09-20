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Общество

Лава из вулкана на острове Пальма достигла жилых домов

До 10 тысяч человек эвакуируют с острова Пальма на Канарах из-за извержения вулкана. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, жители прилегающих к вулкану населенных пунктов остаются в опасности. Объявлена всеобщая эвакуация. Власти намерены вывезти в безопасное место от пяти до десяти тысяч человек.

Извержение началось около озера Кабеса-де-Вака в Эль-Пасо в воскресенье. Лава подошла к жилым домам и заблокировала ряд дорог. Согласно прогнозам местных властей, потоки, скорее всего, переместятся на юго-запад, в жилые и лесные районы, прежде чем достигнут побережья.

Людей просят быть предельно осторожными и держаться подальше от зоны извержения. Вулкан Кумбре-Вьеха, последний раз извергавшийся 50 лет назад, находится на хребте на юге острова Пальма, на котором проживает около 80 тысяч человек.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207677/
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