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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Контррезервуары» и на городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет с 9.00 до 18.00 в районе, ограниченном улицами Достоевского, Горького, Ауэзова и линией железной дороги, а также в жилых массивах «Алтын Ордо», «Кара-Жыгач», «Полицейский городок».

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население и организации запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207675/
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