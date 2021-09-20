Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Контррезервуары» и на городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет с 9.00 до 18.00 в районе, ограниченном улицами Достоевского, Горького, Ауэзова и линией железной дороги, а также в жилых массивах «Алтын Ордо», «Кара-Жыгач», «Полицейский городок».

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население и организации запастись питьевой водой.