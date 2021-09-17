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Общество

Барсы, дикобразы и горностаи. NABU опубликовал кадры с фотоловушек в Баткене

В Баткенской области сотрудники отдела мониторинга Союза охраны природы Германии (NABU) в Кыргызстане сняли больше 80 фотоловушек, установленных в природных парках и заповедниках осенью прошлого года. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь организации Зарина Эсенбаева.

«Более 40 фотоловушек были установлены на территории природного заповедника «Сурмо-Таш». В «Саркенте» установили 42 фотоловушки (20 — на самой территории и 22 — вне заповедной зоны), это около 100 тысяч гектаров территории Туркестанского горного хребта, расположенного на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря», — говорит она.

За девять месяцев в объективы ловушек попали снежные барсы, горные козлы, волк, лиса, барсук, кабан, дикобраз, серый сурок, заяц, гималайский улар, кеклик, бородач, пищуха красная, каменная куница, горностай и другие представители фауны.

Отметим, природный заповедник «Сурмо-Таш» площадью 66 тыссяч 194 гектара был организован в 2009 году на базе охотсоюза. Природный парк «Саркент» расположен на территории Лейлекского района Баткенской области. Его площадь составляет 66 тысяч 194 гектара.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207494/
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