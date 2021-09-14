В Кыргызстане запустили интерактивную карту получателей пособий

В Кыргызстане запустили интерактивную карту социальной помощи. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, ресурс позволяет в открытом доступе получить информацию о предоставляемых пособиях и численности граждан, которые их получают, объеме средств, затрачиваемых из государственного бюджета. Обобщенную информацию можно получить также в разрезе областей и районов.

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«Интерактивная карта разработана для обеспечения достоверной, полноценной и своевременной информацией, а также для достижения максимальной открытости, гласности и прозрачности данных о получателях государственных пособий. Для получения информации достаточно пройти по ссылке и выбрать раздел «Интерактивная карта получателей госпособий», — отметили в ведомстве.

Кроме того, для обеспечения полноты, актуальности и достоверности данных о семьях, которые нуждаются в поддержке государства, разработан функциональный модуль «Социальный паспорт малоимущей семьи». Он встроен в автоматизированную информационную систему «Санарип аймак», что позволит вести учет малообеспеченных и малоимущих семей. Информация с паспорта малоимущей семьи также отражена на интерактивной карте.

Интерактивную карту запустило Министерство здравоохранения и социального развития совместно с Министерством цифрового развития.