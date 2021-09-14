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Общество

Инвентаризация. Несколько законов решено отправить на доработку

Законы «О порядке рассмотрения обращений граждан» и «Об основах административной деятельности и административных процедурах» отправили на доработку. Об этом сообщили участники круглого стола по обсуждению предварительных итогов инвентаризации законодательства.

Уточняется, что во встрече участвовали представители госорганов, международных организаций и гражданского общества.

Участники мероприятия высказали рекомендации, озвучили ряд критических замечаний, указав на проблемные моменты, и огласили предложения. По итогам обсуждений решили направить законы на доработку.

Отметим, что для определения количества законов, подлежащих инвентаризации, Минюст провел анализ законодательства с 1990 по 2020 год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207029/
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