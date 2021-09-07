Инвентаризация законов. Рассмотрены еще 95 документов

На заседании межведомственной рабочей группы рассмотрены еще 95 законов в рамках работы по инвентаризации законодательства. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Они распределены на перечни законов, которые:

требуют изменений,

стоит признать утратившими силу сразу или после принятия новых законов,

предлагается оставить в действующей редакции.

По итогам рассмотрения рабочая группа одобрила и утвердила распределение этих 95 законов по перечням, чтобы в дальнейшем разрабатывать новые проекты законов.

Напомним, что всего инвентаризации подлежат 359 законов. При этом гражданское общество неоднократно выступало с обращениями к президенту и просило не проводить процесс изучения законодательства в спешке.