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Общество

Инвентаризация законов. Рассмотрены еще 95 документов

На заседании межведомственной рабочей группы рассмотрены еще 95 законов в рамках работы по инвентаризации законодательства. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Они распределены на перечни законов, которые:

  • требуют изменений,
  • стоит признать утратившими силу сразу или после принятия новых законов,
  • предлагается оставить в действующей редакции.

По итогам рассмотрения рабочая группа одобрила и утвердила распределение этих 95 законов по перечням, чтобы в дальнейшем разрабатывать новые проекты законов.

Напомним, что всего инвентаризации подлежат 359 законов. При этом гражданское общество неоднократно выступало с обращениями к президенту и просило не проводить процесс изучения законодательства в спешке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206328/
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