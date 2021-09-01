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Общество

Президента просят обратить внимание на спешку при инвентаризации законов

Гражданское общество выступило с обращением к президенту о проходящей инвентаризации законодательства. Под документом уже подписались четыре неправительственные организации, и сбор подписей продолжается.

Гражданский сектор отмечает, что для исполнения указа президента о проведении инвентаризации законодательства Кыргызстана кабинет министров поручил госорганам до конца 2021 года разработать все законы, в которые по итогам их оценки нужно внести соответствующие изменения.

Гражданское общество поддерживает инициативу властей о проведении инвентаризации законодательной базы республики, поскольку многие законы объективно требуют усовершенствования. Но при этом отмечает, что по ряду законов, которые представляются наиболее важными с точки зрения защиты прав человека, интересов бизнеса и гражданского общества, возникают серьезные дискуссии. Это связано с тем, что позиции различных сторон, принимающих участие в инвентаризации, существенно разнятся.

Открытые обсуждения таких законов и достижение консенсуса по ним являются чрезвычайно важным условием для стабильности и устойчивости жизни общества и государства.

Из обращения гражданского общества

«Мы считаем, что до 31 декабря этого года невозможно разработать качественные законопроекты по тем законам, которые требуют существенного улучшения (разработки новой редакции закона, изменения значительной части норм и тому подобное). Для этого потребуется как минимум год. При этом для разработки таких законопроектов мы считаем необходимым создавать совместные рабочие группы с участием представителей бизнеса, организаций гражданского общества, экспертного сообщества и других заинтересованных сторон», — говорится в обращении.

При этом беспокоит и тот факт, что Министерством юстиции предлагается признать утратившими силу некоторые законы без их надлежащего общественного обсуждения, что может привести к недопустимым ошибкам. Гражданское общество предлагает по такого рода законам проводить отдельные общественные обсуждения и принимать решения с учетом мнения всех заинтересованных сторон. При этом НПО согласны, что есть законы, по которым нет разногласий и которые требуют минимальных изменений.

Поэтому гражданский сектор предлагает главе государства поручить Минюсту по законам, предлагаемым к признанию их утратившими силу, провести соответствующие общественные обсуждения и принимать по ним решения с учетом мнения всех заинтересованных сторон и общественности.

Поручить госорганам разработать до 31 декабря 2022 года законы, которые требуют существенного улучшения и/или по которым в обществе возникают активные дискуссии.

При этом законы и проекты законов, по которым в обществе не возникает разногласий и которые не требуют их существенного улучшения, могут продвигаться и приниматься в более короткие сроки. А вот по законам, которые требуют существенного улучшения, нужно создавать совместные рабочие группы с обязательным участием представителей бизнеса, организаций гражданского общества, экспертного сообщества и других заинтересованных сторон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205737/
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