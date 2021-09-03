Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента: Подписаны указы:
— Маил Алияскаров назначен акимом Панфиловского района; Подробнее
— Бакыт Козуев освобожден от должности акима Панфиловского района;
— о преобразовании ВАК в Национальную аттестационную комиссию при президенте; Подробнее
— о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства; Подробнее
— о создании Стабилизационного фонда; Подробнее
— о повышении размеров ежемесячных социальных пособий; Подробнее
— об индексации базовой и страховых частей пенсий. Подробнее
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