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Общество

Не приближаться! Почему здание Нацбиблиотеки стало опасно для бишкекчан

Фото 24.kg. Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова

Находиться рядом со зданием Национальной библиотеки имени Алыкула Осмонова может быть опасно. Администрация учреждения просит горожан не подходить к его стенам ближе чем на пять метров — может упасть мраморная плитка. Предостережения расклеены по всему периметру здания.

Невооруженным глазом видно, что плитка действительно начала отклеиваться. Часть уже отвалилась, другая держится из последних сил.

Нижняя часть облицовки здания тоже в плачевном состоянии. Фактически ее уже не осталось.

Директор Нацбиблиотеки Нуржан Иманкулова объясняет аварийное состояние здания нехваткой финансирования.

«Это вопрос не к нам, а к Министерству культуры, так как мы подведомственное учреждение. У нас денег нет даже на подписку, не то что на ремонт. У нас огромные долги за электричество. Мы повесили эти предупреждающие листы от безысходности. Мы обращались в министерство по всем проблемным вопросам, но нам отказывают. По долгам говорят — сами изыскивайте средства. Откуда нам находить средства? Мы ведь не сдаем в аренду ничего. Я не знаю. Завтра опять буду поднимать этот вопрос», — прокомментировала ситуацию она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205865/
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