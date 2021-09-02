В мэрии Бишкека попросили горожан не жечь траву. Это приводит к пожарам

В мэрии Бишкека попросили горожан не жечь траву, так как это может привести к пожару. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, накануне в санитарно-экологическую инспекцию мэрии поступило обращение о том, что в районе Кожзавода на улице Веселой сжигают сухотравье. «Выехав на место, сотрудники СЭИ увидели, что горит трава, пожар от которой мог перекинуться на ближайший дом», — отметили в муниципалитете.

Там добавили, что на следующий день в этом же районе на улице Хвойной тоже сжигали траву, огонь перекинулся на огород жильцов. «Инспекторы СЭИ Свердловского района помогали тушить огонь всеми силами, ведь дотла мог сгореть весь дом и пострадать люди», — добавили в мэрии.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что за сжигание сухих листьев, травы могут оштрафовать: на 7 тысяч 500 сомов физическое лицо и 23 тысячи — юридическое.

В санитарно-экологическую инспекцию муниципалитета можно обратиться по номерам: