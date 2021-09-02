18:48
USD 84.70
EUR 100.07
RUB 1.16
Общество

В мэрии Бишкека попросили горожан не жечь траву. Это приводит к пожарам

В мэрии Бишкека попросили горожан не жечь траву, так как это может привести к пожару. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, накануне в санитарно-экологическую инспекцию мэрии поступило обращение о том, что в районе Кожзавода на улице Веселой сжигают сухотравье. «Выехав на место, сотрудники СЭИ увидели, что горит трава, пожар от которой мог перекинуться на ближайший дом», — отметили в муниципалитете.

Там добавили, что на следующий день в этом же районе на улице Хвойной тоже сжигали траву, огонь перекинулся на огород жильцов. «Инспекторы СЭИ Свердловского района помогали тушить огонь всеми силами, ведь дотла мог сгореть весь дом и пострадать люди», — добавили в мэрии.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что за сжигание сухих листьев, травы могут оштрафовать: на 7 тысяч 500 сомов физическое лицо и 23 тысячи — юридическое.

В санитарно-экологическую инспекцию муниципалитета можно обратиться по номерам:

  • Свердловский район — 0551551745;
  • Октябрьский район — 0505523832;
  • Первомайский район — 0555404818;
  • Ленинский район — 0554222213.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205827/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Грязный двор? Мэрия Бишкека грозит штрафами горожанам
Частную школу в Бишкеке оштрафовали за уничтожение деревьев
С начала года бишкекчане нарушили правила благоустройства на 1,8 миллиона сомов
Горожане оштрафованы на 886 тысяч сомов за повреждения дорог
В Бишкеке оштрафовали за мусор перевозчиков и предпринимателей
В 2020 году в Бишкеке правила благоустройства нарушили на 11,7 миллиона сомов
Бишкекчане продавали уголь на проезжей части. Их оштрафовали
В Бишкеке на 5 миллионов сомов оштрафовали предпринимателей за выброс мусора
Санитарно-экологическая инспекция оштрафовала бишкекчан, сжигающих листья
Популярные новости
Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. Почему &laquo;Аламедин-1&raquo;, &laquo;Юг-2&raquo;, и&nbsp;где первый и&nbsp;второй микрорайоны Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны
Клановость и&nbsp;нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
Неделя-24. Под домашний арест за&nbsp;50&nbsp;миллионов сомов и&nbsp;ложная информация в&nbsp;законе Неделя-24. Под домашний арест за 50 миллионов сомов и ложная информация в законе
В&nbsp;Бишкеке открыли еще один парк&nbsp;&mdash; &laquo;Ынтымак&nbsp;II&raquo; В Бишкеке открыли еще один парк — «Ынтымак II»
Бизнес
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; и&nbsp;ОАО &laquo;Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подружились банкоматами ОАО «Керемет Банк» и ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» подружились банкоматами
2 сентября, четверг
18:46
ГУОБДД предлагает увеличить количество часов на изучение ПДД в автошколах ГУОБДД предлагает увеличить количество часов на изучени...
18:30
3 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:11
В мэрии Бишкека попросили горожан не жечь траву. Это приводит к пожарам
18:03
Кыргызские компании примут участие в бизнес-форуме в Венгрии
17:44
Первый экономический форум Европейский союз — Центральная Азия пройдет 5 ноября