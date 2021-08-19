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Общество

И. о. мэра Бишкека провел выездное совещание на мусорном полигоне

Фото мэрии Бишкека. Выездное совещание на мусорном полигоне

Исполняющий обязанности мэра столицы Айбек Джунушалиев ознакомился с деятельностью муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» и побывал на городской свалке. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, и. о. градоначальника заметил, что недавно закупленная спецтехника находится в нерабочем состоянии, а сотрудники не обеспечены необходимой для специфичных условий работы экипировкой.

Он также остался недоволен результатами реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке», средства на который выделил Европейский банк реконструкции и развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204441/
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