И. о. мэра Бишкека провел выездное совещание на мусорном полигоне

Исполняющий обязанности мэра столицы Айбек Джунушалиев ознакомился с деятельностью муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» и побывал на городской свалке. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, и. о. градоначальника заметил, что недавно закупленная спецтехника находится в нерабочем состоянии, а сотрудники не обеспечены необходимой для специфичных условий работы экипировкой.

Он также остался недоволен результатами реализации проекта «Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке», средства на который выделил Европейский банк реконструкции и развития.