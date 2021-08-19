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Общество

В Джалал-Абаде 43 человека жили в одном доме и все занимались попрошайничеством

В Джалал-Абаде провели рейд «Попрошайка». Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

По ее данным, 19 августа сотрудники милиции провели рейд на улице Ленина и выявили 43 человека, занимающихся попрошайничеством. Выяснилось, что все они снимают один дом на этой улице и живут вместе. Все доставлены в РОВД.

При проверке документов, установлено, что 24 из них являются гражданами Узбекистана, 19 — приехали из Кара-Суйского района Ошской области. Они являются цыганами.

УВД Джалал-Абада
Фото УВД Джалал-Абада. Рейд «Попрошайка»

Среди людей, просивших милостыню, были 70-летний мужчина, 18 несовершеннолетних и четыре человека с инвалидностью. Милиционеры провели разъяснительную беседу и выдворили узбекистанцев в РУз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204428/
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