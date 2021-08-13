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Общество

ГКНБ выявил канал незаконной легализации автомобилей с правым рулем

ГКНБ перекрыл устойчивый канал незаконной легализации автотранспортных средств с правосторонним расположением руля, ввоз которых в Кыргызстан запрещен с 2015 года. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что в ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий в автодорожном пункте пропуска «Ак-Тилек» при въезде в страну были остановлены два автоваза с 15 легковыми автомобилями, на которые уже были оформлены свидетельства о регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выданные подразделениями ГУ «Унаа» в Чуйской области в течение двух месяцев 2021 года.

«Идентификационные номера кузовов некоторых из них не соответствуют указанным в свидетельствах о регистрации транспортных средств. Устанавливаются должностные лица департамента регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС, причастные к выявленной коррупционной схеме», — сообщили в ведомстве.

ГКНБ напоминает, что согласно Закону КР «О внесении дополнений в Закон «О дорожном движении» с 3 июня 2015 года запрещается ввоз транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления для регистрации, допуска к эксплуатации и участия в дорожном движении на территории Кыргызстана, за исключением транспортных средств, предназначенных для коммунального хозяйства, сельского хозяйства, строительства (содержания) дорог (автокраны, автобуровые, автобетономешалки, поливомоечные машины), а также других видов транспортных средств, определяемых правительством КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203903/
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