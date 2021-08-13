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Общество

Компания Adidas решила продать Reebok за 2,1 миллиарда евро

Adidas подписала соглашение с американской компанией Authentic Brands Group (ABG) о продаже ей бренда Reebok. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, общая сумма сделки составит 2,1 миллиарда евро, большая часть из которых будет выплачена наличными, а остаток — в виде условного и отсроченного вознаграждения. Завершить продажу Adidas намерена в первом квартале 2022 года.

Слухи о том, что Adidas может продать Reebok, появились еще в декабре прошлого года. В феврале компания подтвердила начало процесса продажи своего бренда.

Adidas приобрела Reebok в 2006 году, заплатив за него $3,8 миллиарда. Но за прошедшие годы Adidas так и не удалось сделать бренд высокоприбыльным. Лишь в 2018 году Reebok вернулся к прибыли, а в 2019 году продажи показали двухпроцентный рост. В прошлом году стоимость этого актива была снижена Adidas до $1 миллиарда.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203880/
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