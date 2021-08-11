Водители без опыта. Как ошибка Минтранса могла увеличить смертность на дорогах

Новости в Кыргызстане ежедневно пестрят сообщениями о дорожно-транспортных происшествиях: тут сбили насмерть пешехода, там в аварии пострадали пять человек, еще где-то в ДТП погибли два человека. Чиновники видят решение проблемы по-своему.

С заботой о молодых

Минтранс предложил допускать к перевозке пассажиров водителей без опыта. Сейчас для этого необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории и профессиональный стаж работы не менее трех лет.

Эта норма, по мнению ведомства, препятствует перевозчикам своевременно обновлять водительский состав, так как на сегодня отсутствуют производственные и иные мощности для выработки соответствующего стажа.

«Тем самым к перевозкам пассажиров не привлекаются молодые кадры. Наблюдается их отток за рубеж. На рынке пассажирских услуг работают в основном водители старшего и пожилого возраста, которые не могут справляться с возрастающей нагрузкой, что также влияет на безопасность пассажиров. Поправки в закон упростят трудоустройство водителей, прошедших переподготовку по категории Д», — говорится в документе.

Без знаний и опыта

Но улучшит ли это ситуацию на дорогах? По официальной статистике, только треть пришедших на экзамен успешно сдают на права. Ни для кого не секрет, что водительские права можно получить и без учебы в автошколе. Молодые люди, не стесняясь, пишут в соцсетях, что готовы заплатить за итоговый экзамен.

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А что, если такие «ученики» сядут за руль пассажирского автотранспорта? Можно ли ожидать от них понимания ответственности за наши с вами жизни? Впрочем, и наличие трехлетнего стажа не дает гарантий — реальный ли это опыт или водительское удостоверение все это время на полочке лежало?

По данным главы общественного совета МВД Ялкуна Даутова, больше половины ДТП в республике происходит с участием водителей, которые получили права меньше года назад.

Директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова категорически не согласна с доводами Министерства транспорта. «Такое обоснование не укладывается в логические рамки. Ситуация с дорожной безопасностью у нас очень сложная. Мы всегда говорим, что у каждого водителя должны быть хорошие навыки вождения. Нужна и хорошая теория, и практика. А если это водитель пассажирских перевозок, то наличие опыта обязательно. Практика и опыт вождения — критический момент для перевозчиков общественного транспорта», — подчеркнула она.

Несколько дней назад инспекторы ГУОБДД проверили водителей на знание Правил дорожного движения. Блиц-опрос они проводили на конечной остановке маршрутного такси № 102 в Бишкеке.

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Водителям показали самые распространенные запрещающие и информационно-указательные знаки: обгон запрещен, въезд запрещен, движение запрещено, движения механических транспортных средств запрещено, уступите дорогу, конец полосы, главная дорога, многопутная железная дорога.

На конечной остановке было семь водителей маршруток и один таксист. Опросили всех. На заданные вопросы смог ответить только один водитель. Остальные даже не могли назвать, в какой автошколе обучались.

Такие проверки, по словам Чинары Касмамбетовой, проводились не раз, и постоянно водители доказывают незнание ПДД.

Сейчас у нас каждый второй — водитель. Но это не означает, что каждого второго без опыта работы надо брать на пассажирские перевозки. Это опасно. Чинара Касмамбетова

Опытные едут на заработки

Председатель Ассоциации перевозчиков «Альянс БУС» Григорий Николаиди напомнил, что требование о наличии трехлетнего стажа было и в советское время. «Это продиктовано многолетней практикой. А сейчас получается, окончил человек автошколу, получил категорию Д, сел за автобус и перевозит пассажиров? Это в корне неправильно, — возмутился Григорий Николаиди. — Если даже человек получил права в 18 лет, плюс три года стажа, то в 21 год он уже может перевозить пассажиров. Все равно молод!».

«Стаж, наоборот, нужно повышать — лет до пяти, — считает он. — Это не тот метод, чтобы в 18 лет давать категорию Д и рисковать жизнью граждан. Для начала необходимо узнать причину, почему уезжают водители. Ведь их у нас достаточно. Просто люди нарабатывают пятилетний стаж в Кыргызстане, а потом выезжают за пределы нашей страны за другим заработком. Чтобы устроиться на работу водителем в других государствах, нужно иметь стаж».

По словам экспертов, Минтрансу нужно работать в другом направлении — создании условий для работы водителем.

Люди не хотят идти на нервную, неблагодарную работу из-за маленькой зарплаты, а не из-за необходимого стажа.

«Водители мало получают, соответственно, вынуждены работать не по восемь часов, как положено, а 10-12. Переработки сказываются на состоянии организма. Человек устает, теряется бдительность, — отметил Григорий Николаиди. — По данным Нацстаткома, средняя зарплата по стране составляет около 20 тысяч сомов. Чтобы столько получать и соблюдать трудовое законодательство, стоимость тарифа за проезд при нынешней цене на ГСМ должна составлять не менее 21 сома. У нас же до сих пор 10 сомов. С января обещают повысить. Люди потеряли уже веру».

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Директор Бишкекского троллейбусного управления Талантбек Капаров также отметил социальные вопросы. Из-за недостаточной зарплаты, по его словам, водители выезжают как мигранты в Россию и Казахстан. Если в Бишкеке они получают около 20 тысяч сомов, то в РФ — 70-80 тысяч рублей, а работающие на электробусах — 120 тысяч рублей. В настоящее время в БТУ не хватает около 40 водителей.

На работу, кстати, тут принимают с 21 года при условии наличия водительских прав и прохождения трехмесячной стажировки. Средний возраст троллейбусников — 40 лет, самому старшему — 63 года.

Проблему маленьких зарплат (18-20 тысяч сомов) отметили и в Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии. Самый молодой водитель там 1992 года рождения, а средний возраст — 50 лет. Как видим, никаких препятствий для трудоустройства молодежи нет.

«При трудоустройстве необходим стаж вождения три года, если водитель получил необходимую категорию, но не имеет стажа, он должен в обязательном порядке пройти у нас стажировку в 210 часов. Только потом допускается на линию», — пояснил пресс-секретарь предприятия Айбек Жаныбеков.

На вопрос, нужно ли отменять трехлетний стаж, глава БТУ Талантбек Капаров ответил так: «Если убрать трехлетний стаж, то получается, что пассажиров смогут перевозить с 18 лет, а иногда права получают и в 16-17 лет. В таком возрасте это еще практически ребенок, а в 21 год — уже зрелый человек, после армии, который сможет отвечать за свои деяния».

P.S. Пока готовился материал и после общественной критики в Минтрансе заявили, что ошиблись, и ошибка в настоящее время устранена. А может, просто надеялись, что никто не заметит?