Водители без опыта. Как ошибка Минтранса могла увеличить смертность на дорогах

Новости в Кыргызстане ежедневно пестрят сообщениями о дорожно-транспортных происшествиях: тут сбили насмерть пешехода, там в аварии пострадали пять человек, еще где-то в ДТП погибли два человека. Чиновники видят решение проблемы по-своему.
С заботой о молодыхМинтранс предложил допускать к перевозке пассажиров водителей без опыта. Сейчас для этого необходимо иметь водительское удостоверение соответствующей категории и профессиональный стаж работы не менее трех лет.
Эта норма, по мнению ведомства, препятствует перевозчикам своевременно обновлять водительский состав, так как на сегодня отсутствуют производственные и иные мощности для выработки соответствующего стажа.
«Тем самым к перевозкам пассажиров не привлекаются молодые кадры. Наблюдается их отток за рубеж. На рынке пассажирских услуг работают в основном водители старшего и пожилого возраста, которые не могут справляться с возрастающей нагрузкой, что также влияет на безопасность пассажиров. Поправки в закон упростят трудоустройство водителей, прошедших переподготовку по категории Д», — говорится в документе.
Без знаний и опыта
Но улучшит ли это ситуацию на дорогах? По официальной статистике, только треть пришедших на экзамен успешно сдают на права. Ни для кого не секрет, что водительские права можно получить и без учебы в автошколе. Молодые люди, не стесняясь, пишут в соцсетях, что готовы заплатить за итоговый экзамен.
А что, если такие «ученики» сядут за руль пассажирского автотранспорта? Можно ли ожидать от них понимания ответственности за наши с вами жизни? Впрочем, и наличие трехлетнего стажа не дает гарантий — реальный ли это опыт или водительское удостоверение все это время на полочке лежало?
По данным главы общественного совета МВД Ялкуна Даутова, больше половины ДТП в республике происходит с участием водителей, которые получили права меньше года назад.
Директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова категорически не согласна с доводами Министерства транспорта. «Такое обоснование не укладывается в логические рамки. Ситуация с дорожной безопасностью у нас очень сложная. Мы всегда говорим, что у каждого водителя должны быть хорошие навыки вождения. Нужна и хорошая теория, и практика. А если это водитель пассажирских перевозок, то наличие опыта обязательно. Практика и опыт вождения — критический момент для перевозчиков общественного транспорта», — подчеркнула она.
Несколько дней назад инспекторы ГУОБДД проверили водителей на знание Правил дорожного движения. Блиц-опрос они проводили на конечной остановке маршрутного такси № 102 в Бишкеке.
Водителям показали самые распространенные запрещающие и информационно-указательные знаки: обгон запрещен, въезд запрещен, движение запрещено, движения механических транспортных средств запрещено, уступите дорогу, конец полосы, главная дорога, многопутная железная дорога.
На конечной остановке было семь водителей маршруток и один таксист. Опросили всех. На заданные вопросы смог ответить только один водитель. Остальные даже не могли назвать, в какой автошколе обучались.
Такие проверки, по словам Чинары Касмамбетовой, проводились не раз, и постоянно водители доказывают незнание ПДД.
Сейчас у нас каждый второй — водитель. Но это не означает, что каждого второго без опыта работы надо брать на пассажирские перевозки. Это опасно.Чинара Касмамбетова
Опытные едут на заработкиПредседатель Ассоциации перевозчиков «Альянс БУС» Григорий Николаиди напомнил, что требование о наличии трехлетнего стажа было и в советское время. «Это продиктовано многолетней практикой. А сейчас получается, окончил человек автошколу, получил категорию Д, сел за автобус и перевозит пассажиров? Это в корне неправильно, — возмутился Григорий Николаиди. — Если даже человек получил права в 18 лет, плюс три года стажа, то в 21 год он уже может перевозить пассажиров. Все равно молод!».
«Стаж, наоборот, нужно повышать — лет до пяти, — считает он. — Это не тот метод, чтобы в 18 лет давать категорию Д и рисковать жизнью граждан. Для начала необходимо узнать причину, почему уезжают водители. Ведь их у нас достаточно. Просто люди нарабатывают пятилетний стаж в Кыргызстане, а потом выезжают за пределы нашей страны за другим заработком. Чтобы устроиться на работу водителем в других государствах, нужно иметь стаж».
По словам экспертов, Минтрансу нужно работать в другом направлении — создании условий для работы водителем.
«Водители мало получают, соответственно, вынуждены работать не по восемь часов, как положено, а 10-12. Переработки сказываются на состоянии организма. Человек устает, теряется бдительность, — отметил Григорий Николаиди. — По данным Нацстаткома, средняя зарплата по стране составляет около 20 тысяч сомов. Чтобы столько получать и соблюдать трудовое законодательство, стоимость тарифа за проезд при нынешней цене на ГСМ должна составлять не менее 21 сома. У нас же до сих пор 10 сомов. С января обещают повысить. Люди потеряли уже веру».
Директор Бишкекского троллейбусного управления Талантбек Капаров также отметил социальные вопросы. Из-за недостаточной зарплаты, по его словам, водители выезжают как мигранты в Россию и Казахстан. Если в Бишкеке они получают около 20 тысяч сомов, то в РФ — 70-80 тысяч рублей, а работающие на электробусах — 120 тысяч рублей. В настоящее время в БТУ не хватает около 40 водителей.
На работу, кстати, тут принимают с 21 года при условии наличия водительских прав и прохождения трехмесячной стажировки. Средний возраст троллейбусников — 40 лет, самому старшему — 63 года.
Проблему маленьких зарплат (18-20 тысяч сомов) отметили и в Бишкекском пассажирском автотранспортном предприятии. Самый молодой водитель там 1992 года рождения, а средний возраст — 50 лет. Как видим, никаких препятствий для трудоустройства молодежи нет.
«При трудоустройстве необходим стаж вождения три года, если водитель получил необходимую категорию, но не имеет стажа, он должен в обязательном порядке пройти у нас стажировку в 210 часов. Только потом допускается на линию», — пояснил пресс-секретарь предприятия Айбек Жаныбеков.
На вопрос, нужно ли отменять трехлетний стаж, глава БТУ Талантбек Капаров ответил так: «Если убрать трехлетний стаж, то получается, что пассажиров смогут перевозить с 18 лет, а иногда права получают и в 16-17 лет. В таком возрасте это еще практически ребенок, а в 21 год — уже зрелый человек, после армии, который сможет отвечать за свои деяния».
P.S. Пока готовился материал и после общественной критики в Минтрансе заявили, что ошиблись, и ошибка в настоящее время устранена. А может, просто надеялись, что никто не заметит?