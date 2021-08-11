Для зараженных COVID-19 свободно 514 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 514 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 11 августа:

Национальный хирургический центр — 7;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 41;

Клинический родильный дом № 2 — 54;

Национальный центр кардиологии и терапии — 18;

Чуйская областная объединенная больница — 38;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 45;

Национальный центр онкологии и гематологии — 27;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 25;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь)— 80;

Республиканский центр наркологии — 85;

Военный госпиталь — 30;

Национальный центр охраны материнства и детства — 29;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 35.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 170 тысяч 353 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.