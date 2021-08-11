Для зараженных COVID-19 свободно 514 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 514 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 11 августа:
- Национальный хирургический центр — 7;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 41;
- Клинический родильный дом № 2 — 54;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 18;
- Чуйская областная объединенная больница — 38;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 45;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 27;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 25;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь)— 80;
- Республиканский центр наркологии — 85;
- Военный госпиталь — 30;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 29;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 35.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 170 тысяч 353 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.