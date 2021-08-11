COVID-19 в мире. Заразились более 203,9 миллиона, умерли более 4,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 595 тысяч 98 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 203 миллиона 925 тысяч 22 человека. Больше всего зараженных в США (36 миллионов 50 тысяч 930), Индии (31 миллион 998 тысяч 158), Бразилии (20 миллионов 212 тысяч 642), России (6 миллионов 404 тысячи 960), Франции (6 миллионов 407 тысяч 288), Великобритании (6 миллионов 146 тысяч 603), Турции (5 миллионов 942 тысячи 241), Аргентине (5 миллионов 41 тысяча 487), Колумбии (4 миллиона 846 тысяч 955), Испании (4 миллиона 643 тысячи 450), Италии (4 миллиона 406 тысяч 241), Иране (4 миллиона 238 тысяч 676) и Германии (3 миллиона 803 тысячи 351).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 313 тысяч 342. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 989 человек. В том числе в США всего скончались 618 тысяч 108 человек, Бразилии — 564 тысячи 773, Индии — 428 тысяч 682, Мексике — 245 тысяч 476, России — 163 тысячи 629, Великобритании — 130 тысяч 813 и Италии — 128 тысяч 273.

В Кыргызстане зарегистрировали 170 тысяч 353 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 712 тысяч 597, Узбекистане — 138 тысяч 382, Таджикистане — 15 тысяч 792.