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Общество

Первое заседание АДС с участием президента пройдет в сентябре

Первое заседание Антикоррупционного делового совета с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова пройдет в сентябре. Об этом сегодня сообщила генеральный секретарь АДС Нурипа Муканова на рабочей встрече с гражданским обществом.

По ее словам, для встречи будут отобраны НПО, которые войдут в состав АДС. На рабочей встрече представители гражданского общества должны сами обсудить критерии для вхождения в АДС.

Нурипа Муканова также напомнила, что АДС не является правоохранительным органом и не ведет никаких расследований. Но он может передавать сигналы, в первую очередь в прокуратуру.

«Наша особенность в том, что АДС создан при президенте. Следовательно, его рекомендации обязательны для исполнения всеми государственными органами», — отметила Нурипа Муканова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203583/
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