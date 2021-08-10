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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 203,3 миллиона, умерли более 4,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 650 тысяч 447 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 203 миллиона 329 тысяч 924 человека. Больше всего зараженных в США (35 миллионов 940 тысяч 948), Индии (31 миллион 969 тысяч 954), Бразилии (20 миллионов 177 тысяч 157), России (6 миллионов 384 тысячи 195), Франции (6 миллионов 375 тысяч 268), Великобритании (6 миллионов 123 тысячи 173), Турции (5 миллионов 942 тысячи 241), Аргентине (5 миллионов 29 тысяч 75), Колумбии (4 миллиона 843 тысячи 7), Испании (4 миллиона 627 тысяч 770), Италии (4 миллиона 400 тысяч 617), Иране (4 миллиона 199 тысяч 537) и Германии (3 миллиона 800 тысяч 69).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 302 тысяч 353. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 497 человек. В том числе в США всего скончались 617 тысяч 304 человека, Бразилии — 563 тысячи 562, Индии — 428 тысяч 309, Мексике — 244 тысячи 690, России — 162 тысячи 860, Великобритании — 130 тысяч 667 и Италии — 128 тысяч 242.

В Кыргызстане зарегистрировали 169 тысяч 971 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 712 тысяч 597, Узбекистане — 137 тысяч 491, Таджикистане — 15 тысяч 720.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203570/
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