Для зараженных COVID-19 свободна 451 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня 451 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 10 августа:

Национальный хирургический центр — 6;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 60;

Клинический родильный дом № 2 — 49;

Национальный центр кардиологии и терапии — 16;

Чуйская областная объединенная больница — 29;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 34;

Национальный центр онкологии и гематологии — 24;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 20;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 72;

Республиканский центр наркологии — 77;

Военный госпиталь — 30;

Национальный центр охраны материнства и детства — 28;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 6.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 169 тысяч 971 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.