10:35
USD 84.78
EUR 99.65
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободна 451 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня 451 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 10 августа:

  • Национальный хирургический центр — 6;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 60;
  • Клинический родильный дом № 2 — 49;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 16;
  • Чуйская областная объединенная больница — 29;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 34;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 24;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 20;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 72;
  • Республиканский центр наркологии — 77;
  • Военный госпиталь — 30;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 28;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 6.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 169 тысяч 971 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203568/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 203,3 миллиона, умерли более 4,3 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек
Коронавирусом болеют 7 тысяч 27 человек, 875 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 471 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 169 971
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса могут обозначать названиями созвездий
Цифра дня. 63 человека умерли после заражения коронавирусом за неделю
COVID-19 в мире. Заразились более 202,6 миллиона, умерли более 4,2 миллиона
Постковидная бессонница. Что делать, если не можешь заснуть
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за&nbsp;трайбализм Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за трайбализм
Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на&nbsp;математической олимпиаде Кыргызстанец Эльдос Жетигенов выиграл золото на математической олимпиаде
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
10 августа, вторник
10:34
На канале Еuronews в рубрике No Сomment показали ролик о Кыргызстане На канале Еuronews в рубрике No Сomment показали ролик...
10:28
За сутки в Ошской области утонули два человека
10:15
В селе Сокулук просят проверить загрязняющее воздух предприятие
10:00
Скандалы и инциденты: чем еще запомнится Олимпиада в Токио
09:56
В городе Ош девушка пыталась спрыгнуть с пятого этажа