Для зараженных COVID-19 свободна 451 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня 451 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 10 августа:
- Национальный хирургический центр — 6;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 60;
- Клинический родильный дом № 2 — 49;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 16;
- Чуйская областная объединенная больница — 29;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 34;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 24;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 20;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 72;
- Республиканский центр наркологии — 77;
- Военный госпиталь — 30;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 28;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 6.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 169 тысяч 971 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.