В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 7 тысяч 27 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 4 тысячи 418 пациентов, в больницах — 2 тысячи 609. В том числе 163 человека — в крайне тяжелом состоянии, 712 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 713 больных (или 65,6 процента) оценивают как средней тяжести, 20 пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 995 человек, из них в Бишкеке — 342, Оше — 10, Чуйской области — 254, Ошской — 33, Таласской — 28, Нарынской — 34, Иссык-Кульской — 55, Джалал-Абадской — 125, Баткенской — 114.

С начала марта 2020 года выздоровели 159 тысяч 280 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.