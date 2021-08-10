В Кыргызстане за сутки выявили еще 471 новый случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 212 случаев, Оше — 7, Чуйской области — 110, Ошской — 5, Таласской — 14, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 38, Джалал-Абадской — 60, Баткенской — 21.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 169 тысяч 971 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.