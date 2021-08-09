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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ: Новые штаммы коронавируса могут обозначать названиями созвездий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может использовать имена созвездий для обозначения новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Об этом эксперт организации Мария Ван Керкхове рассказала в интервью британскому изданию The Telegraph.

По ее словам, двух десятков букв греческого алфавита может не хватить для обозначения штаммов.

Еще одной альтернативой было предложено называть именами древнегреческих богов и богинь, но от этого варианта решили отказаться.

ВОЗ видит признаки дискриминации в привязке названий вариантов вируса к местам, в которых они впервые были обнаружены. В конце мая организация стала называть мутации вируса по одной из 24 букв греческого алфавита.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203485/
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