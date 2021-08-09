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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 7 тысяч 414 человек, 994 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 7 тысяч 414 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 4 тысячи 564 пациента, в больницах — 2 тысячи 850. В том числе 186 человек — в крайне тяжелом состоянии, 808 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 831 больного (или 63,3 процента) оценивают как средней тяжести, 26 пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 360 человек, из них в Бишкеке — 987, Оше — 3, Чуйской области — 93, Ошской — 47, Таласской — 25, Нарынской — 16, Иссык-Кульской — 13, Джалал-Абадской — 72, Баткенской — 104.

С начала марта 2020 года выздоровели 158 тысяч 285 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203457/
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