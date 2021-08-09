В Кыргызстане за сутки выявили еще 483 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 281 случай, Оше — 4, Чуйской области — 31, Ошской — 4, Таласской — 7, Нарынской — 19, Иссык-Кульской — 71, Джалал-Абадской — 57, Баткенской — 9.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 169 тысяч 500 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.