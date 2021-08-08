Волонтеры Корпуса мира могут возобновить свою работу в Кыргызстане. Об этом стало известно после встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в США Бактыбека Аманбаева с исполняющим обязанности директора Корпуса мира США Кэрол Спан.

По данным посольства Америки в КР, стороны обсудили возвращение волонтеров в 2022 году. Они будут обучать учителей и школьников английскому языку, продолжая укреплять сотрудничество, начатое в 1993 году.

Корпус Мира Соединенных Штатов Америки был создан в 1961 году по инициативе президента США Джона Ф. Кеннеди. Волонтеры организации работали во многих странах мира, в том числе в Кыргызстане.

Во время президентства Алмазбека Атамбаева Корпус мира приостановил свою деятельность в нашей стране.