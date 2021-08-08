12:37
USD 84.77
EUR 100.13
RUB 1.16
Общество

Волонтеры Корпуса мира могут возобновить свою работу в Кыргызстане

Волонтеры Корпуса мира могут возобновить свою работу в Кыргызстане. Об этом стало известно после встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в США Бактыбека Аманбаева с исполняющим обязанности директора Корпуса мира США Кэрол Спан.

По данным посольства Америки в КР, стороны обсудили возвращение волонтеров в 2022 году. Они будут обучать учителей и школьников английскому языку, продолжая укреплять сотрудничество, начатое в 1993 году.

Корпус Мира Соединенных Штатов Америки был создан в 1961 году по инициативе президента США Джона Ф. Кеннеди. Волонтеры организации работали во многих странах мира, в том числе в Кыргызстане.

Во время президентства Алмазбека Атамбаева Корпус мира приостановил свою деятельность в нашей стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203442/
просмотров: 410
Версия для печати
Материалы по теме
Оксана Безбородова: Straydogs.kg дискредитируют деятельность зоозащитников
Медиков жалко. Почему волонтеры готовят еду тем, кто работает в красных зонах
Рыбаки поймали 136-килограммовую рыбу-меч и получили $542 тысячи
Волонтеров Кыргызстана обучают урегулированию возможных конфликтов на выборах
Садыр Жапаров надеется экспортировать в США продукцию. Дал поручение кабмину
В штате Орегон нашли редкую лунную рыбу весом 45 килограммов
Думала, научить баскетболу могу только я. Почему Огата Мисузу выбрала Кыргызстан
NASA предупредило о рекордных наводнениях из-за изменения орбиты Луны
Кыргызстан путают с Казахстаном. Танцор Тилан о выступлениях за рубежом
Мест в больницах нет. Тяжело болеющим горожанам оказывают медпомощь в машинах
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с&nbsp;медалью Айсулуу Тыныбековой Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой
Взносы в&nbsp;школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос
Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в&nbsp;вопросах сервиса для туристов Казахский блогер: Кыргызстан давно обошел нас в вопросах сервиса для туристов
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
8 августа, воскресенье
12:32
Улукбек Марипов поздравил строителей с профессиональным праздником Улукбек Марипов поздравил строителей с профессиональным...
11:27
Волонтеры Корпуса мира могут возобновить свою работу в Кыргызстане
11:00
COVID-19. Как вернуться к нормальной жизни и восстановить работоспособность
10:40
Рафаэль Физиев победил Бобби Грина решением судей
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 8 августа 1944 года