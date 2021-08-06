МВД просит родителей объяснить детям, что такое половая неприкосновенность

Охрана прав несовершеннолетних на половую неприкосновенность и нормальное половое развитие является одной из наиболее актуальных задач и приоритетным направлением уголовной политики Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

«Разговор о половых отношениях непросто начать как родителям, так и самому ребенку. Все хорошо понимают, детей надо готовить к взрослой жизни с учетом современного восприятия мира. Достигнув подросткового периода, у каждого мальчика и девочки должны быть базовые понятия о сексуальном развитии, о негативных последствиях вступления в ранние половые связи, об уголовной ответственности, которую могут повлечь необдуманные решения. Уважаемые взрослые, изучите сами и проведите индивидуальные беседы с детьми о правовой стороне взрослой жизни. Привитые вами знания помогут ребенку не допустить ошибок и даже избежать трагедий», — отмечается в обращении.

По мнению специалистов МВД, нормы Уголовного кодекса КР, а именно — глава 25 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы» и 26 «Преступления против духовно-нравственного здоровья личности», в полной мере раскрывают этот вопрос.

В ведомстве напомнили, что знание прав и обязанностей гарантирует их соблюдение.

«Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних относятся к числу наиболее тяжких преступлений. Помните, что любые действия сексуального характера с несовершеннолетним являются уголовно наказуемыми!» — предупреждают в МВД.