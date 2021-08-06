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Общество
Сюжет: COVID-19

ООН: Нужно еще 11 миллиардов доз вакцин, чтобы покончить с пандемией

Еще 11 миллиардов доз вакцин требуется для того, чтобы привить 70 процентов мирового населения от коронавируса и таким образом положить конец пандемии или по крайней мере ее критической фазе. Об этом на организованном Китаем Международном форуме по сотрудничеству в области производства вакцин против COVID-19 заявил глава ООН Антониу Гутерриш, сообщают «Новости ООН».

«Миру нужен Глобальный план вакцинации, чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение на базе механизма COVAX. Нам также нужна Чрезвычайная целевая группа на уровне «большой двадцатки», которая будет координировать реализацию плана», — заявил он.

Он подчеркнул, что вакцинация большинства жителей планеты — это крупнейшая в истории операция в сфере общественного здравоохранения. Массовый иммунитет также позволит предотвратить появление новых вариантов вируса, которые могут оказаться устойчивыми к существующим на сегодня вакцинам и подорвать усилия по иммунизации населения.

«Я приветствую соглашения, подписанные Sinopharm и Sinovac с инициативой COVAX, которые позволят обеспечить поставки более чем 500 миллионов доз вакцин», — сказал Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что увеличение производства вакцин требует более активного международного сотрудничества, в том числе — обмена технологиями и научными знаниями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203309/
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