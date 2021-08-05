С 9 августа ЦОНы республики переходят на обычный график работы

С 9 августа центры обслуживания населения (ЦОНы) и отделы регистрации актов гражданского состояния переходят на стандартный график работы — с 9.00 до 18.00. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

Напомним, что с 4 июля 2021 года во всех ЦОНах страны в пилотном режиме введен график работы с 8.00 до 19.00. В ГРС отмечают, что изменения ввели для того, чтобы протестировать удобство работы для граждан на летний период — до 31 августа.

«Но так как изменения не показали пользу и эффективность работы, решено вернуться к обычному режиму работы», — заключили в ведомстве.