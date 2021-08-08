В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 8 тысяч 306 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 5 тысяч 359 пациентов, в больницах — 2 тысячи 947. В том числе 178 человек — в крайне тяжелом состоянии, 850 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 893 больных (или 64,2 процента) оценивают как средней тяжести, 27 пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 478 человек, из них в Бишкеке — 1 тысяча 32, Оше — 6, Чуйской области — 105, Ошской — 58, Таласской — 31, Нарынской — 24, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 84, Баткенской — 109.

С начала марта 2020 года выздоровели 156 тысяч 925 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.