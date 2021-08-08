В Кыргызстане за сутки выявили еще 602 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 287 случаев, Оше — 6, Чуйской области — 68, Ошской — 18, Таласской — 19 Нарынской — 23, Иссык-Кульской — 70, Джалал-Абадской — 78, Баткенской — 33.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 161 тысячу 17 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.